Burlões perdem 15 mil euros ao fugir sem pagar aposta no Benfica

Quatro jovens alugaram um carro e passaram a tarde de segunda-feira a fazer apostas no jogo Placard sem pagar. Os esquema teria rendido mais de 15 mil euros devido à vitória do Benfica contra o Gil Vicente, mas a PSP apanhou-os após uma perseguição que começou em Loures e acabou em Torres Vedras.Segundo oapurou junto de fontes policiais, o grupo atacou em duas papelarias de Loures. Registaram as apostas – a primeira no valor de 4000 euros, a segunda de 5600 euros –, mas no momento de pagar disseram às funcionárias que pretendiam efetuar o pagamento através de multibanco ou por MB Way, pelo que solicitaram os talões. Assim que tinham o ‘papel’ na mão, saíam a correr e fugiam.A PSP foi alertada e o grupo foi localizado pouco depois, quando saía de Loures e se dirigia para Torres Vedras, onde decorriam festejos de Carnaval. No carro, que foi apreendido, tinham ainda os seis boletins de apostas e o talão da Santa Casa. Caso tivessem conseguido levantar os prémios teriam lucrado um total de 15 912 euros. Têm entre 20 e 23 anos e antecedentes por crimes semelhantes. Um dos detidos estava até com apresentações semanais e proibido de frequentar estabelecimentos de apostas. No entanto, presentes a tribunal foram libertados e o processo baixou a inquérito.Desde segunda-feira, as apostas no Placard podem ser bloqueadas em caso de roubo, e só quem registou a aposta pode levantar os prémios, com a identificação a ser feita através do número de contribuinte.