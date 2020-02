Burlona das grávidas sacou 631 mil euros em Coimbra

Entre 2014 e 2018 uma funcionária do Centro Distrital de Coimbra da Segurança Social criou 85 perfis falsos de grávidas para receber o abono de família pré-natal, burlando o Estado em mais de 631 mil euros. A arguida, de 49 anos, foi agora acusada pelo Ministério Público (MP), que requer a perda de vantagens no valor de 631 357,50 euros. A arguida teria hábitos consumistas e terá gasto o dinheiro em bens pessoais, sobretudo roupas.Em causa estão crimes de peculato, burla informática qualificada, falsidade informática qualificada, acesso ilegítimo qualificado e branqueamento de capitais. A mulher criou, segundo o MP, falsos beneficiários de prestações sociais, sobretudo de abono de família nas modalidades pré-natal e para crianças e jovens, recebendo as prestações e gastando-as em proveito próprio.A arguida, já demitida após um processo disciplinar, criava no sistema informático os perfis falsos, de preferência mães solteiras e com baixos rendimentos, para receber o valor máximo. Como tinha acesso ao sistema, conseguia manipulá-lo e dominar todo o processo. Apresentava os requerimentos, introduzia os dados para atribuição do subsídio e colocava-os no estado de aprovado ou deferido.Quando foi detida pela Polícia Judiciária do Centro, ficou com apresentações às autoridades e proibida de sair do País.