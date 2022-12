Burros com GPS vão ajudar a prevenir incêndios em Miranda do Douro

Em Miranda do Douro, os burros vão ser utilizados para ajudar na prevenção e combate de incêndios florestais. Cada animal tem instalado um GPS, para acompanhamento dos seus movimentos, permitindo que a sua localização seja monitorizada a cada instante.A iniciativa é coordenada pela Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA), num projeto-piloto da Brigada Florestal Animal que pretende, através do uso destes animais, proteger as manchas com elevada carga de combustível. “Em termos práticos, os burros têm a função de comer a matéria vegetal em locais de difícil acesso; os burros acedem a pontos onde as máquinas não conseguem chegar”, refere Sara Pinto, bióloga da AEPGA.