Piloto da Barra de Lisboa perde a vida em Cascais

Profissional caiu à água quando desembarcava de um navio para o barco que o ira levar a terra.

03:49

Miguel Conceição, um piloto da barra do Porto de Lisboa, morreu na madrugada desta quarta-feira, num acidente ao largo de Cascais. O piloto tinha estado a orientar o navio estrangeiro de grandes dimensões que saía da barra de Lisboa. No momento em que saía desse navio para a lancha que o devia levar a terra, caiu à água.



Segundo explicou ao CM Rui Pereira da Terra, comandante do Porto de Cascais, o acidente aconteceu por volta das 1h00. O piloto, de 45 anos, caiu ao mar num momento que que a ondulação atingia mais de 4 metros e terá ficado inconsciente.



A vítima só viria a ser encontrada cerca de uma hora e meia depois, já sem vida.



Segundo dados da Proteção Civil, o alerta foi dado às 01h15, com pelo menos uma dezenas de operacionais a participar nas operações de busca.



O CM apurou no local que participaram nas buscas elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais, VMER do INEM e a Polícia Marítima.