Buscas em Ponte de Sor por homem que terá desaparecido na zona de Lisboa

As autoridades estão esta terça-feira a efetuar buscas na zona de Ponte de Sor, em Portalegre, para tentarem encontrar um homem, de 36 anos, que alegadamente desapareceu na zona de Lisboa, no sábado, disseram a Proteção Civil e GNR.

O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares às autoridades, no sábado, na zona de Lisboa, e comunicado à Guarda na zona de Ponte de Sor, perto das 00h00 desta terça-feira, revelou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR.

A mesma fonte indicou que as buscas incidem na zona de Rosmaninhal, na freguesia de Longomel, no concelho de Ponte de Sor, (Portalegre).

Esta terá sido "a última localização conhecida" do homem, registada pelo seu relógio inteligente ('smartwatch'), de acordo com informações dadas pela família à GNR, disseram à Lusa fontes da força de segurança.

"Há informação de familiares que dizem que o relógio inteligente deu informação da localização junto de um poço", mas as buscas já abrangeram este local "e não foi encontrado o homem, nem o relógio", disse uma das fontes da GNR.

Igualmente contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo referiu que as buscas foram iniciadas às 8h00, mas que, pelas 11h00, os bombeiros deram-nas como concluídas.

Por parte da GNR, as buscas prosseguem no terreno, ressalvou à Lusa a fonte do Comando Territorial de Portalegre da Guarda.

"Para descartarmos dúvidas, fomos a mais dois poços, um pouco mais afastados, e alargámos o perímetro das buscas", disse.

Segundo o comando sub-regional, enquanto os bombeiros estiveram envolvidos, juntamente com a GNR, a operação de buscas, por via terrestre e em pontos de água, mobilizou oito operacionais, auxiliados por quatro veículos.