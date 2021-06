Prosseguiram esta quarta-feira, na zona de Alhandra, Vila Franca de Xira, as buscas para encontrar o corpo do jovem, de 15 anos, que desapareceu terça-feira no rio Tejo, após ter dado um mergulho com um amigo.









Fontes familiares disseram ao Correio da Manhã que o amigo ainda o tentou salvar. “Ele saltou para a água e ainda lhe pegou na cintura e tentou trazê-lo para cima”, contou um familiar. “O Carlos debateu-se, mas desapareceu”, explicou. Três lanchas, dos Bombeiros de Alverca e Alhandra, e uma lancha e moto de água da Polícia Marítima auxiliaram esta quarta-feira nas buscas, sem sucesso.