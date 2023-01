Buscas para encontrar idosa desaparecida em Gondomar retomadas cerca das 08h00

As buscas para encontrar uma mulher de 79 anos que desapareceu na quarta-feira em São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, foram retomadas esta quinta-feira, cerca das 08:00, disse fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, no terreno estão elementos dos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova e da GNR.

O alerta foi dado por familiares que indicaram que a mulher "está desaparecida desde manhã [de quarta-feira] e que terá sido vista pela última vez no Alto do Ramalho, perto da aldeia de Couce, no lado de São Pedro da Cova".

A aldeia de Couce situa-se entre as serras de Pias e de Santa Justa, entre Valongo e São Pedro da Cova, distrito do Porto, perto do Rio Ferreira.

As buscas começaram por ser feitas por militares da GNR, com o auxilio de brigadas cinotécnicas, que mais tarde receberam o auxílio dos bombeiros locais.

Segundo a GNR de Fânzeres, as buscas tiveram início na zona de residência, sendo depois alargadas ao Alto do Ramalho e aldeia de Couce.

Essta quinta-feira, acrescentou a fonte, o perímetro vai ser alargado.

A fonte afirmou "não haver registos de outros desaparecimentos da mulher".