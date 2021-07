Buscas pelo estrangeiro desaparecido nas serras da Madeira continuam durante a noite

As buscas pelo praticante de trail desaparecido desde quarta-feira nas serras da Madeira vão continuar "com esperança e afinco" durante a noite, disse esta quinta-feira à Agência Lusa o comandante adjunto dos bombeiros da Calheta.

"Enquanto tivermos os meios e condições vamos seguir com os trabalhos que temos vindo a desenvolver. Continuamos com esperança e afinco e as equipas vão se manter no terreno", destacou Lino Sá, enfatizando que as equipas continuam "empenhadas nas buscas".

O homem, que se encontra de férias na Madeira, estava a fazer um percurso entre o Porto Moniz e a Calheta.

"Penso que estaria a praticar para a prova MIUT [Madeira Island Ultra Trail] porque o percurso que nos informou um familiar será esse, mas não sabemos, o que sabemos é que saiu para praticar desporto", explicou o comandante adjunto dos bombeiros da Calheta à Lusa ao início da tarde de quinta-feira.

"O alerta foi dado ao Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro pelas 8h17 da manhã informando que um indivíduo, de nacionalidade polaca terá saído do Porto Moniz ontem ao final da tarde para um treino de trail, não tendo ainda regressado à unidade hoteleira onde se encontra hospedado", pode ler-se na nota divulgada hoje pelo gabinete do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil.

Participam nas buscas cinco viaturas, e 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Calheta, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, do Corpo de Polícia Florestal e da PSP, segundo o mesmo documento.

Ao longo do dia as buscas contaram ainda com a participação do helicóptero Multi-mission do POCIF 2021.