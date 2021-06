Buscas por Noah noite dentro: Autoridades reforçam meios para encontrar menino desaparecido

As buscas por Noah vão continuar noite dentro. De acordo com o porta-voz das Relações Públicas da GNR, o dispositivo vai ser reforçado com novos elementos, inclusive, corporações de bombeiros que se voluntariaram para se juntar às operações.Haverá a readaptação dos meios, nomeadamente, o uso de meios aéreos de deteção térmica para tentar encontrar o menino que se encontra desaparecido desde as primeiras horas da manhã.Com o cair da noite, aumentam os riscos para o pequeno Noah devido ao frio e às horas que já passaram desde que se encontra desaparecido. Hipotermia, desidratação e cansaço são alguns dos riscos que o menino de dois anos pode enfrentar com o passar das horas.No local estão GNR, Proteção Civil, PSP, Polícia Judiciária, equipas cinotécnicas e pelo menos uma centena de populares que ajudam às buscas.