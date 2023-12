Buscas subaquáticas pela grávida desaparecida na Murtosa começam amanhã

As buscas subaquáticas pela grávida desaparecida na Murtosa têm previsão para começar esta quarta-feira às 9h00 na Ria de Aveiro. A família, que não desiste de encontrar o corpo da mulher, decidiu realizar novas buscas.Inicialmente seria o irmão de Mónica, António Silva, que iria, com outros mergulhadores profissionais e com as autoridades competentes, coordenar a operação.No entanto, esta terça-feira, a mãe de Mónica disse que o filho "não está bem psicologicamente" e que, por isso, já não vai coordenar a operação, mas antes uma empresa especializada contratada pela família."O António não tem coragem e tem medo do que poderia encontrar", diz a mãe, acrescentando que o filho "tem algum receio que ao encontrar o corpo guardasse para sempre aquela memória".As buscas vão iniciar-se primeiro através de uma sonda e só depois se vão proceder aos mergulhos.Todos os mergulhadores que entrarem na ria têm que ser profissionais e serão acompanhados por embarcações de apoio e pela Polícia Marítima que irá acompanhar as operações e fazer um perímetro de segurança.

Caso o corpo da grávida de sete meses seja descoberto terá que ser acionada a Polícia Forense para fazer o resgate do cadáver.