Um cabo que se enrolou na hélice e avariou o motor, deixando o barco de recreio à deriva, estará na origem do naufrágio que na noite de terça-feira causou a morte a dois pescadores lúdicos. A bordo seguiam mais dois homens, que conseguiram nadar até ao areal e foram resgatados na praia do Salgado em hipotermia e com ferimentos ligeiros.









