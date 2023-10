Cadastrado detido pela PJ de Braga por roubo e sequestro fica em prisão preventiva

O Tribunal de Guimarães aplicou esta sexta-feira a medida de coação de prisão preventiva para o homem de 32 anos detido na quinta-feira pela Polícia Judiciária de Braga indiciado por um crime de roubo e sequestro, ocorrido em Braga no passado dia 30 de setembro.Rui Silva, que já tem cadastro por crimes violentos, é suspeito de ter sequestrado um jovem de apenas 19 anos para o roubar. A vítima, que foi depreendida cerca da 1h00 do dia 30 de setembro quando regressava a casa após o trabalho, em Lomar, atirou-se do carro em andamento quando percebeu que o condutor que o sequestrou estava a tornar-se mais violento.Em menos de duas semanas a PJ de Braga conseguiu reunir prova suficiente para deter o suspeito e esta sexta-feira o juiz que o ouviu em primeiro interrogatório mandou-o para a cadeia.