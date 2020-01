Cadastrado esfaqueia dois homens em acesso de loucura

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um cadastrado de 45 anos, considerado muito perigoso com detenções por roubos e agressões gratuitas à facada, foi preso por investigadores criminais da PSP de Lisboa, na manhã de ano novo, por ter esfaqueado dois homens à saída de uma pastelaria, na zona da praça do Chile.Residente na zona das Olaias, o agressor entrou numa pastelaria da praça do Chile, ao início da manhã. Terá ingerido uma grande quantidade ... < br />