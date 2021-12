Aproveitou a relação de amizade que a rapariga, de apenas 16 anos, mantinha com os filhos para se aproximar. Na madrugada do passado dia 6, após uma saída com os jovens, o cadastrado de 51 anos, que já cumpriu sete anos de prisão por abuso sexual de um filho deficiente, violou a rapariga num local ermo, em Ponte de Lima, na carrinha da empresa de construção civil para a qual trabalha.