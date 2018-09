Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver encontrado a boiar em albufeira de Castelo Branco

Corpo será do pescador desaparecido há uma semana.

Por M.F. | 09:00

O cadáver de um homem foi encontrado este sábado à tarde pela GNR na albufeira de Santa Águeda, conhecida como Marateca, em Castelo Branco.



Será do pescador desaparecido há uma semana.



"Estava a boiar na linha de água no local onde foi visto pela última vez o pescador", disse o major Silva, da GNR de Castelo Branco. As buscas na água tinham cessado anteontem.



O dispositivo estava a operar apenas em terra.