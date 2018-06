Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver encontrado num riacho em Paredes

Corpo em avançado estado de decomposição, em Cristelo.

17:37

Um cadáver foi encontrado num riacho em avançado estado de decomposição ao início da tarde deste sábado em Cristelo, Paredes.



Um morador que estava a dar um passeio apercebeu-se da presença do corpo e, com a ajuda de outro morador, acabou por chamar a GNR, que se encontra no local, bem como a Polícia Judiciária.



As operações para a remoção do corpo estão a decorrer.



Em atualização