A Polícia Judiciária está a investigar em que circunstâncias morreu um homem com cerca de 50 anos, cujo cadáver foi encontrado, sem roupa e já em avançado estado de decomposição, esta sexta-feira de manhã, no areal da praia da Sereia, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.





O alerta foi dado às 12h00 por um homem que passou no local e viu o corpo. A Polícia Marítima do Douro foi acionada. O cadáver, que já estaria na água há vários dias, apresentava ainda vários hematomas no rosto. Os Bombeiros de Coimbrões transportaram o corpo para autópsia no Instituto de Medicina Legal do Porto.