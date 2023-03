Cadeia para dupla por tentar matar vítimas à facada

A PSP de Lisboa anunciou esta segunda-feira a detenção de dois homens, ambos na zona do Beato, por suspeitas de tentativa de homicídio à facada de outras tantas vítimas. Os dois estão em prisão preventiva.O primeiro caso ocorreu a 10 de Março. O detido, após discussão com a vítima, foi a casa buscar uma faca e golpeou-a na cara, na perna e no braço. A vítima foi operada no hospital.O segundo caso ocorreu a 19 de Março. A vítima foi golpeada no pescoço e no estômago. Após operação, mantém-se internada.Os dois agressores ficaram com a medida de coação mais gravosa.