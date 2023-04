Cadela que passou 21 horas em sofrimento após ser atropelada em Barcelos foi operada com sucesso

Dura, a cadela que esteve em sofrimento durante 21 horas, num terreno agrícola em Barqueiros, Barcelos, depois de ser atropelada por um carro, já foi operada à coluna lombar, no hospital veterinário de Vila do Conde, com sucesso e está em recuperação.Um grupo de voluntários, liderado por Carlos Leituga, o homem que acompanhou e que assumiu o acionamento da clínica veterinária de Barqueiros, já angariou parte do dinheiro para financiar a operação. O grupo aguarda agora, que mais voluntários se juntem na angariação do dinheiro necessário.Dura, nome escolhido por ter sobrevivido a um dia de agonia e sofrimento, não foi auxiliada nem pelos serviços da autarquia de Barcelos nem pela GNR, porque a cadela estava dois metros dentro de um terreno privado.