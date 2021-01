Um homem de 78 anos está desaparecido, em Cidadelha de Jales, Vila Pouca de Aguiar, desde a manhã quinta-feira, de acordo com fonte da GNR de Vila Real. O alerta para o desaparecimento de António Ribeiro, que mora sozinho e sofre de problemas de saúde relacionados com demência, chegou na sexta-feira às autoridades. As buscas tiveram início nesse dia.









O homem esteve ontem a ser procurado por dezenas de operacionais, entre militares da GNR e bombeiros, auxiliados por cães pisteiros e drones. Mas os trabalhos não tiveram resultados, muito devido às más condições climatéricas. n P.M.P.