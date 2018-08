Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cães da Marinha em 107 ações este ano

Núcleo de Cinotecnia faz parte do Corpo de Fuzileiros e situa-se na Escola de Fuzileiros, no Barreiro.

Os 14 cães do Núcleo Cinotécnico da Marinha Portuguesa já realizaram este ano 107 ações de busca e deteção de explosivos e de estupefacientes. Este número inclui ainda participações em demonstrações de habilidade.



Os dados foram divulgados pela Marinha, no âmbito do Dia Mundial do Cão, que se assinala amanhã.



O Núcleo de Cinotecnia faz parte do Corpo de Fuzileiros e situa-se na Escola de Fuzileiros, no Barreiro.



Atualmente é composto por sete militares fuzileiros e 14 canídeos – sete atuam na área de busca e deteção de estupefacientes e os outros sete na área de explosivos.



Na equipa de quatro patas, destaque para a pastora alemã Emma que esta semana deu à luz quatro cachorros, na Escola de Fuzileiros.