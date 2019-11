Cães e patos morrem em fogo em armazéns na Praia da Luz

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias em que começou um incêndio, esta sexta-feira de madrugada, numa zona de armazéns de madeira, na praia da Luz, em Lagos.O fogo provocou a morte de três cães e quatro patos que dormiam no local. As estruturas improvisadas continham ainda material de construção naval e embarcações. O proprietário sentiu-se mal e foi assistido no Hospital de Lagos.O alerta para o incêndio ocorreu às 02h05. Foram mobilizados um total de 16 operacionais e seis veículos dos bombeiros de Lagos e Portimão.Segundo oapurou, as estruturas pré-fabricadas de madeira e chapa guardavam animais, palha e outros objetos. Quando as equipas dos Bombeiros Voluntários de Lagos chegaram, já estava tudo tomado pelas chamas, incluindo botijas de gás que explodiram na sequência do incêndio.Os operacionais conseguiram extinguir rapidamente o fogo, mas permaneceram no local até de manhã para realizar operações de rescaldo. As estruturas ficaram destruídas e os destroços começaram esta sexta-feira a ser removidos com a ajuda de uma máquina retroescavadora.A GNR acompanhou o combate ao fogo, mas alertou de imediato o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Portimão, tendo em conta a hora e as circunstâncias em que o fogo começou. Os investigadores estiveram esta sexta-feira no local a recolher vestígios que ajudem a perceber qual terá sido a origem do incêndio.