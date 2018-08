Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cai para ravina em luta de cães

Homem tentou separar animais e sofreu queda de dez metros.

Por Patrícia Lima Leitão | 10:04

Um homem de cerca de 40 anos caiu numa ravina, com perto de dez metros de altura, quando tentava separar dois cães numa rixa naquela zona, em Vale do Bouro, Celorico de Basto.



O alerta foi dado pelas 10h50 deste sábado. A vítima ter-se-á deparado com os animais, que serão de um vizinho, e tentou colocar fim à luta que se desenrolava junto a uma ravina.



No contacto com os cães, o homem acabou por ser projetado e cair nesse mesmo declive.



No local, no lugar de Nespereira, estiveram a Cruz Vermelha de Gandarela de Basto e os bombeiros Celoricenses.



O resgate durou cerca de 30 minutos e a vítima foi assistida e depois transportada, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital de Guimarães.



A GNR investiga o caso.