Uma caixa frigorífica desengatou-se do veículo, que ficou imobilizado em frente ao Guimarães Shopping, esta manhã. O trânsito esteve bastante condicionado entre as 8h00 e as 10h30, confirma a PSP.No local esteve a PSP de Guimarães.O fluxo de trânsito já retomou a normalidade.