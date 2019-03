Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lisboa encerra duas escolas por falta de "segurança"

O encerramento de duas escolas em Lisboa por problemas nas suas "fundações" vai obrigar à transferência de 166 alunos para outros estabelecimentos de ensino.

Por Lusa | 18:18

O encerramento de duas escolas em Lisboa por problemas nas suas "fundações" vai obrigar à transferência de 166 alunos para outros estabelecimentos de ensino, por forma a "garantir a segurança" de estudantes, funcionários e professores, anunciou esta quinta-feira a Câmara.



Em comunicado, o gabinete do vereador Manuel Grilo, que tutela a Educação e os Direitos Sociais, informou que os 166 alunos serão transferidos das escolas EB1 Vale de Alcântara, na Quinta do Loureiro, na freguesia de Alcântara, e da EB São Sebastião da Pedreira, na freguesia das Avenidas Novas, para a EB Manuel da Maia, na freguesia de Campo de Ourique, e EB Marquesa de Alorna, na freguesia de Campolide, respetivamente.



"Após um levantamento técnico rigoroso das condições do edificado, decidimos transferir os alunos de duas escolas para outros equipamentos escolares próximos. É uma decisão que não tomamos de ânimo leve, mas que sabemos ser a que garante a segurança de quem frequenta as escolas em questão", lê-se no comunicado.



Segundo fonte oficial do gabinete do vereador, "as escolas têm problemas nas suas fundações" e, "apesar de o perigo não ser iminente, o problema tem de ser resolvido o mais depressa possível".



Os alunos vão ser transferidos na Páscoa - altura em que as escolas serão encerradas - para que comecem o 3.º período escolar "já nas outras escolas", indicou.



Aos alunos serão garantidas todas as condições necessárias, assim como o transporte adequado para o efeito.



"Tomamos esta decisão cientes de que é a opção responsável e que garante a segurança de alunos, funcionários e docentes", referiu o município, acrescentando que está "em processo de reunião com os encarregados de educação, as coordenações escolares e direções de agrupamento".



A autarquia indica ainda que, "logo que possível, os técnicos camarários farão uma avaliação mais profunda para avaliar da possibilidade de obra".