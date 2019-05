Câmara de Marco de Canaveses investe 545 mil euros em três escolas básicas

A Câmara do Marco de Canaveses vai realizar, no verão, melhoramentos em três escolas do primeiro ciclo, representando um investimento de 545 mil euros, avançou esta terça-feira à Lusa fonte da autarquia.Segundo a fonte, as obras mais relevantes serão realizadas durante as férias escolares nas escolas da Barroca, na freguesia sede do concelho, da Esperança, em Várzea, Aliviada e Folhada, e no estabelecimento de ensino de Sobretâmega.As intervenções no edificado incluirão a substituição da cobertura de amianto, revestimento exterior por capoto, substituição de caixilharia, substituição de sistema iluminação por tecnologia LED e intervenções gerais nos interiores, nomeadamente pinturas, tratamento de madeiras e reabilitação de casas de banho.Segundo a câmara municipal, na escola da Barroca está previsto um investimento de 220 mil euros e na EB1 da Esperança as obras corresponderão a 175 mil euros. Em Sobretâmega, aponta-se para um investimento de 150 mil euros.Estão também a decorrer obras nos jardins de infância de Ramalhais e, posteriormente, avançarão em Eiró, ambos na freguesia de Soalhães.A fonte revelou ainda que, em breve, arrancará outra intervenção na cozinha da Escola Básica de Marco de Canaveses, que garantirá condições de funcionamento àquele equipamento, e pequenas intervenções na escola de Carreira, em Avessadas.Também em fase de preparação estão os melhoramentos previstos para as escolas da Igreja, em Vila Boa de Quires, da Freita, em Marco de Canaveses, e de Torrão.