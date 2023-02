Câmara de vigilância filma assalto a stand de automóveis de Barcelos

O assalto a um stand de automóveis em Barcelos ocorreu ao início da madrugada deste domingo. O homem, aparentemente jovem, entrou na zona de exposições automóvel na Avenida Paulo felizberto. Escolheu a viatura a ser assaltada. Depois de algumas tentativas, conseguiu abrir a mala bagageira.Com a porta apenas entreaberta para não chamar a atenção do condutores que iam passando, o ladrão conseguiu aceder ao interior da viatura e foi com facilidade que conseguiu desencaixar os farolins traseiros do carro.O assaltante pegou nos dois faróis furtados e escapou rapidamente do stand de automóveis.Todo o assalto foi gravado nas câmaras de vídeo vigilância.As imagens foram entregues á PSP de Braga que investiga agora o paradeiro do assaltante.