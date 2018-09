Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara Municipal investe 14 milhões para melhorar cidade de Braga

Medida pretende a requalificação de ruas, de parques, de escolas e do multiusos e construir a nova Pousada da Juventude.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:44

A Câmara de Braga pretende investir 14 milhões de euros em diversos projetos que têm como objetivo melhorar a cidade.



Está prevista a requalificação da rua Costa Gomes, a reabilitação do aqueduto que dá acesso da avenida Robert Smith à avenida Frei Bartolomeu dos Mártires e ainda a regularização do rio Torto/Variante do Cávado.



A autarquia avança que o montante irá permitir a realização das obras da nova Pousada da Juventude, a requalificação do edifício multiusos Dr. Francisco Sanches e reparações em edifícios escolares e parques infantis.



Para fazer face a estes investimentos, a câmara pretende fazer um empréstimo de 8,5 milhões de euros e assegura que estes investimentos só são possíveis devido ao controlo e equilíbrio das contas municipais nos últimos anos, nomeadamente a redução do endividamento de médio e também de longo prazo.



"A câmara municipal, ao longo dos últimos anos, reduziu substancialmente a dívida e está neste momento em posição de aproveitar as condições do mercado financeiro e, assim, criar meios que aliviem a carga sobre as finanças da autarquia atendendo ao elevadíssimo montante dos investimentos que estão em curso, muitos deles a expensas do orçamento municipal", diz Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, dando conta de que esta proposta de investimento será discutida hoje em sede de reunião de câmara.



Estes projetos não esgotam, no entanto, o plano de ação da câmara até 2020, uma vez que destes 14 milhões estão excluídos todos os projetos alvo de financiamento comunitário.