Dominado incêndio que lavrava em Vieira do Minho

Por Lusa | 05:25

Um incêndio em Lamedo, Vieira do Minho, no distrito de Braga, que lavrava desde as 22h56 de domingo, foi dominado, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).



"O fogo já foi resolvido, às 04h00, e está em fase de rescaldo", afirmou à Lusa a mesma fonte.



Durante a madrugada, o fogo chegou a ser combatido por 82 operacionais, apoiados por 27 viaturas.



O incêndio deflagrou no domingo na Freguesia Vieira do Minho e lavrava desde as 22h56, de acordo com a ANPC.