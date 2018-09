Seis meios aéreos combatem fogo em Loulé

Mais de 130 bombeiros estão no local a lutar contra as chamas.

13:23

Um incêndio deflagrou este sábado na freguesia do Ameixal, concelho de Loulé, distrito de Faro, e está a lavrar em duas frentes, sendo combatido por 137 operacionais, apoiados por 39 viaturas e seis meios aéreos, segundo a Proteção Civil.



Em declarações à agência Lusa, pelas 13h00, Manuel Cordeiro, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), explicou tratar-se de um incêndio que deflagrou pelas 11h25, com duas frentes ativas, "uma a ceder aos meios, e outra a lavrar ainda com intensidade", numa zona de mato, de "difícil acesso".



Este operacional indicou que alguns dos 125 operacionais e seis meios aéreos ainda estão a caminho do teatro de operações, para reforçar o dispositivo no terreno, acrescentando que, neste momento, não há povoações em risco.