Incêndio obriga a evacuar parque radical em Braga. Um bombeiro ferido

Fogo tem três frentes ativas. Sete meios aéreos combatem as chamas.

11:16

Um violento incêndio está a ameaçar o parque radical DiverLanhoso, na Póvoa de Lanhoso, em Braga. Sete meios aéreos estão no combate às chamas que deflagraram numa zona florestal.



Um bombeiro ficou ferido e o vento está a dificultar o trabalho dos bombeiros. Estão mais de 100 bombeiros no local.



Os operacionais conseguiram evitar que as chamas chegassem ao restaurante e aos bungalows do parque radical.