Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre em colisão violenta na EN125

Homem ficou carbonizado dentro de carrinha em chamas.

Por Diana Santos Gomez | 09:49

Um homem morreu carbonizado e outro ficou ferido, esta sexta-feira à tarde, na sequência de uma violenta colisão entre uma carrinha e um camião, na EN125, junto ao Hospital de Portimão. O acidente obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos, naquela zona, durante várias horas.



O alerta foi recebido pelas autoridades às 14h51. De acordo com um casal holandês que testemunhou o acidente, o ligeiro de mercadorias entrou em despiste e, após alguns metros descontrolado, acabou por chocar com o pesado. Na sequência da colisão, a carrinha incendiou- -se e foi parcialmente consumida pelas chamas, com o condutor encarcerado no interior.



Quando chegaram ao local, sete minutos depois do alerta, os Bombeiros Voluntários de Portimão extinguiram as chamas, mas já nada conseguiram fazer pelo homem. Já o condutor do camião sofreu ferimentos considerados ligeiros, apesar do pesado ter ficado tombado na estrada. Foi encaminhado para o Hospital de Portimão.



No local, estiveram 10 veículos e 19 operacionais dos voluntários de Portimão, uma viatura do INEM e três ambulâncias. Três patrulhas da GNR responderam também ao alerta, cujas causas vão agora ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação desta força de segurança.



De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, desde o início do ano e até dia 21 de agosto, morreram 315 pessoas nas estradas portuguesas, 25 das quais nas vias do Algarve.