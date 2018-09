Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação em Tarouca deixa quatro desalojados

A casa era antiga e ficou "completamente destruída".

Por Lusa | 10:02

Um incêndio numa habitação em Tarouca, distrito de Viseu, provocou este sábado quatro desalojados, todos adultos, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 06h46, sendo que a casa era antiga e ficou "completamente destruída".



Aos quatro adultos que viviam na casa foi assegurada habitação temporária por parte do serviço de Proteção Civil Municipal, acrescentou fonte do CDOS de Viseu.



No local, estiveram Bombeiros Voluntários de Armamar e Tarouca, GNR e Proteção Civil Municipal, num total de sete viaturas e 18 operacionais.