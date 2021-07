Câmara paga a presos para limparem jardins em Castelo Branco

Reclusos do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco vão passar a trabalhar na limpeza e manutenção de espaços públicos da cidade.A iniciativa resulta de um protocolo assinado entre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e a autarquia, com vista à reinserção social dos reclusos colocados em regime aberto no exterior (RAE).