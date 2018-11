Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara surpreendida com mudança da GNR de Faro para Loulé

Rogério Bacalhau diz que apenas falou uma vez como ministro sobre o assunto, num rápido telefonema.

Por João Mira Godinho | 08:59

O presidente da Câmara de Faro disse ontem ter sido "apanhado de surpresa" com a transferência do comando territorial da GNR para Loulé. Rogério Bacalhau garantiu que apenas tinha falado com o ministro da Administração Interna sobre o assunto, uma vez, num telefonema.



"O que sei é pela comunicação social. Há uns meses, o senhor ministro [da Administração Interna] telefonou-me - um telefonema muito rápido - a dizer que estavam a pensar fazer isso no Algarve e num outro comando na área metropolitana de Lisboa e ficámos de, posteriormente, falar sobre isso", revelou o autarca.



"Sei é que apenas o comando que vai ser transferido, que o posto continuará cá e o destacamento também. Mas gostava de ter mais informação sobre isso e não tenho", lamentou, rejeitando que a transferência retire protagonismo a Faro.



O comando territorial da GNR no Algarve vai ser instalado num terreno cedido pela Câmara de Loulé, ao abrigo de um protocolo assinado na sexta- -feira. Na cerimónia, na Câmara de Loulé, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, justificou a transferência com o facto de a GNR não ter nenhuma responsabilidade na zona urbana de Faro.



Garantiu ainda que o presidente da Câmara de Faro tinha sido informado da decisão ainda antes do homólogo de Loulé. O novo comando vai ser construído de raiz junto ao local onde ficará o Comando Distrital de Operações de Socorro e a base de helicópteros, zona que a Câmara de Loulé quer converter numa ‘cidadela’ de segurança.



PORMENORES

10 milhões euros

O novo edifício a construir de raiz deverá envolver um investimento aproximado de 10 milhões de euros, partilhado entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara de Loulé.



Críticas do PSD

O PSD de Loulé criticou o anúncio da transferência do comando "sem data" para a concretização, referindo que seria preferível investir na melhoria das condições atuais da GNR no concelho.



Proteção Civil

Também o Comando Distrital de Operações de Socorro passou de Faro para Loulé. Este processo está mais adiantado e o respetivo edifício deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2019.