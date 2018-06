Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmaras mostram invasão à cadeia

Serviços Prisionais confirmam entrada ilegal de um homem.

Por Miguel Curado | 08:37

O Estabelecimento Prisional de Caxias, Oeiras, é mais uma vez notícia. Depois de, em fevereiro de 2017, três reclusos terem escapado desta prisão (um deles, o luso-israelita Joaquim Bitton Matos, ainda está a monte), as câmaras de videovigilância da cadeia revelaram agora uma surpreendente invasão, só possível depois de a rede ter sido cortada.



Segundo o CM apurou, a intrusão foi detetada na quarta-feira. Um chefe da guarda prisional vigiava o trabalho de corte de vegetação feito por reclusos, quando se apercebeu do rombo na rede.



As câmaras (instaladas, segundo os Serviços Prisionais, após a fuga), detetaram a intrusão na madrugada do dia 12. Fonte oficial explicou que "foi visto um homem a cortar a rede e a permanecer alguns minutos em terrenos exteriores à cadeia". A mesma fonte disse que foi aberto um inquérito a esta invasão e que o caso será comunicado ao Ministério Público.



Jorge Alves, do Sindicato da Guarda Prisional, garante que as imagens "mostram dois homens a entrarem na prisão, que deixaram um embrulho ainda não encontrado". "Os guardas de Caxias estão com medo pela falta de segurança. Foi feito um pré-aviso de greve para o período entre 10 e 13 de julho".



7 guardas da prisão de Lisboa arguidos por baixas falsas



Sete guardas prisionais da cadeia de Lisboa foram notificados para depor na PSP, como arguidos, por crimes de baixas fraudulentas.



Os depoimentos estão agendados para os primeiros dias de julho. Em causa estão baixas médicas que estes guardas apresentaram no início do ano, em discordância com a aplicação do novo horário na prisão de Lisboa.



Fonte oficial dos Serviços Prisionais disse ao CM que estas sete situações foram notadas "entre o elevado número de baixas simultâneas". "Esse facto foi comunicado à Inspeção-Geral da Saúde, que participou o caso ao Ministério Público".



Jorge Alves, presidente do Sindicato da Guarda Prisional, garante saber que foi a diretora a "pedir procedimento contra os guardas". "É uma atitude pidesca desta responsável. Recorde-se que há mais 30 processos disciplinares", concluiu.