Camião com relva arde na na A22 em Odiáxere

08:35

Os bombeiros de Lagos estão a combater um incêndio num camião que transportava relva, na A22, na zona Odiáxere



Este incidente obrigou ao corte da via no sentido Lagos-Portimão, mas a circulação já foi restabelecida ainda que de forma condicionada.



O alerta foi dado às 7h41 para o quilómetro 8.3 da Via do Infante. No local encontram-se 18 operacionais apoiados por sete viaturas.



Não há vítimas a registar.