Camião derrama combustível após despiste na VCI

Um camião despistou-se esta segunda-feira à tarde na Via de Cintura Interna (VCI), no sentido Arrábida-Freixo, junto ao estádio do Dragão, no Porto.



Após o despiste, o combustível do veículo começou a ser derramado na via. O trânsito encontra-se condicionado no local.



Não há feridos a registar.



Foram acionados para o local os Bombeiros Sapadores do Porto para proceder à limpeza da respetiva via.



O alerta foi dado pelas 17h00.