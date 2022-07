Camião carregado com fruta despista-se na Ponte Vasco da Gama e carga cai ao rio Tejo

Um camião despistou-se na tarde desta segunda-feira na Ponte Vasco da Gama, sentido Norte-Sul. Na sequência do acidente, a carga da viatura de pesados de mercadorias, que transportava fruta, acabou por cair ao rio Tejo.Parte do gradeamento da ponte caiu também ao rio devido aos estragos causados pelo embate da viatura.O trânsito está condicionado, sendo que este se realiza apenas por uma via.No local estão os bombeiros de Alcochete, a Polícia Marítima e a GNR. Estão a ser realizadas diligências para descobrir as causas do acidente.O alerta foi dado pelas 13h18.Em atualização