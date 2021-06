Um camião despistou-se esta sexta-feira ao quilómetro 42 da A2, no sentido Norte-Sul, em Palmela.O condutor do veículo pesado de mercadorias recebeu assistência no local, tendo recusado transporte à unidade hospitalar.O alerta foi dado pelas 10h50.Foram acionados para o local os Bombeiros de Palmela, a GNR e a Brisa.