Camião em chamas no IC8 em Ansião condiciona trânsito no sentido Pombal-Castelo Branco

Problema com a arca frigorífica na origem do incidente.

13:27

Um problema com a arca frigorífica de um camião de transporte de mercadorias levou a que o veículo se incendia-se pelas 12h01 desta terça-feira no IC8, ao quilómetro 77, no sentido Pombal-Castelo Branco.



Ao que o CM conseguiu apurar, não há vítimas do acidente.



No local estiveram os bombeiros de Ansião com 6 operacionais e três viaturas.



O trânsito esteve cortado no sentido Pombal-Castelo Branco.