Camião incendeia-se na A2 no sentido norte-sul em Grândola

Um incêndio no reboque de uma viatura pesada de mercadorias obrigou esta quinta-feira ao condicionamento da circulação automóvel ao quilómetro 106 da Autoestrada do Sul (A-2), no sentido norte-sul, no concelho de Grândola.

Segundo o que o CM apurou, o camião que carregava alcatrão betuminoso utilizado nas estradas ficou com as rodas do reboque bloqueadas e começou a arder. O motorista conseguiu desengatar o tractor e apenas o reboque sofreu danos.

Durante cerca de uma hora o trânsito esteve condicionado no local, circulando apenas pela faixa da esquerda.

O alerta foi dado às 09h30 e no combate às chamas estiveram os bombeiros de Grândola 10 operacionais, apoiados por 4 viaturas.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito, que já foi normalizado.