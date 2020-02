Camião perde bloco de granito de grandes dimensões na A27 em Ponte de Lima

A GNR elaborou um auto de contraordenação ao motorista de um camião que perdeu um bloco de granito de grandes dimensões, esta terça-feira no acesso à autoestrada A27, em Arcozelo, Ponte de Lima, informou fonte daquela força policial.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o caso ocorreu cerca das 13h30, sem provocar acidentes de viação ou vítimas.

A mesma fonte adiantou que o "incidente" aconteceu quando o "veículo pesado, que transportava pedras de uma pedreira de Ponte de Lima para Viana do Castelo, entrava no nó da autoestrada A27, em Arcozelo, tendo deixado cair uma pedra com várias toneladas no meio da via".

"O motorista apercebeu-se de que tinha caído carga e parou o camião. Um militar que passava na altura deu o alerta e acionou os meios. A pedra foi sinalizada e o trânsito condicionado a uma das vias daquela autoestrada", especificou a fonte.

A fonte da GNR acrescentou que foi mobilizada para o local uma grua que retirou o bloco de granito "num espaço de tempo entre meia hora a uma hora".

Questionada pela Lusa, a fonte disse que a "concessionária Norte Litoral não esteve no local por estar envolvida noutra situação".