Camião que transportava suínos despista-se no IC1 em Santiago do Cacém

O despiste de um camião carregado de suínos provocou durante a tarde desta segunda-feira um ferido ligeiro, no IC1, no cruzamento de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém.

O ferido ligeiro é o motorista do camião que circulava de Ermidas-Sado para Grândola e que por razões que não foram apuradas tombou quando curvou para entrar no IC1.

Os animais acabaram por sair do camião e foram recolhidos pouco depois por outro camião da mesma empresa.

O trânsito esteve condicionado no local para facilitar as operações de socorro e a recolha dos animais.

O alerta foi dado às 17h16 e nas operações de socorro estiveram cinco operacionais, apoiados por três viaturas dos bombeiros de Alvalade e da GNR.