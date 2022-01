Camilo Mortágua, pai de Mariana e Joana Mortágua, dado como desaparecido

Camilo Mortágua, pai das gémeas Mariana e Joana Mortágua, foi dado como desaparecido este domingo.O casal Mortágua mora em Alvito, distrito de Beja, e desde o início da manhã que Camilo Mortágua não dá sinal de vida.O alerta foi dado para as autoridades pela mulher de Camilo e até ao fecho desta edição ainda não tinha aparecido.O último registo de telemóvel ligado foi no dia 6 de janeiro, por isso as autoridades não conseguiram através do rastreamento do telemóvel.Foi montada uma operação de busca mas sem resultados. Todos os postos territoriais estão de alerta para o desaparecimento de Camilo Mortágua.Fonte da GNR garante que as patrulhas estão de alerta para o desaparecimento, mas as buscas até agora não deram resultado. Há ainda uma diligência para conseguir identificar a viatura do pai das gémeas, deputadas do Bloco de Esquerda. As buscas para localizar Camilo Mortágua de 87 anos vão prosseguir.