Camionista algarvio morre após colisão em França

Um camionista de 29 anos, natural de Vila Real de Santo António, morreu após uma violenta colisão do camião que conduzia, numa autoestrada francesa, com um outro veículo pesado de mercadorias.Tiago Neves ainda foi transportado para um hospital local em estado muito grave, mas acabou por não conseguir resistir aos ferimentos sofridos e morreu dois dias depois.Segundo oapurou, o brutal acidente aconteceu na passada quarta-feira, dia 4 de março, pelas 17h30. Tiago Neves, motorista há vários anos, seguia na A63, na direção Bayonne- Bordéus, em Saubion, na região de Landes, no sul de França.O camião que o jovem algarvio conduzia embateu violentamente na traseira de um outro camião e a cabine ficou praticamente desfeita.Os bombeiros locais que o socorreram estiveram durante cerca de uma hora e meia a retirá-lo do veículo pesado de transporte de mercadorias. O condutor do outro camião sofreu apenas ferimentos ligeiros. O acidente chegou a criar filas de mais de 10 quilómetros de comprimento enquanto eram feitos os trabalhos de socorro e de limpeza.Tiago Neves foi então transportado para o Hospital de Bayonne, com ferimentos considerados muito graves, e não conseguiu recuperar, tendo o óbito sido declarado na sexta-feira, dia 6 de março.O motorista estava a fazer um serviço de transporte para uma empresa espanhola, a Transportes Valiente, sediada na zona de Sevilha.