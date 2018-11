Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre na estrada no regresso a casa

Homem de 25 anos morre carbonizado, após colisão frontal com camião dos correios.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

Diogo Neves de 25 anos morreu esta sexta-feira carbonizado na sequência de uma violenta colisão frontal do carro em que seguia com um camião dos CTT, na EN103, em Vilar do Monte, Barcelos. Após o embate o carro incendiou-se.



O jovem, residente no concelho, trabalhava no turno da noite na empresa Rembalcom – produção de filme para envolver paletes – e perdeu a vida quando regressava a casa, às 07h20. As autoridades suspeitam que possa ter passado pelo sono, devido ao cansaço.



"Eu vi o carro ao fundo da reta e, ao chegar perto do camião, guinou para a esquerda e embateu de frente. Nem me deu tempo de travar", disse o condutor do camião dos CTT às autoridades no local.



O jovem regressava a casa após cumprir o turno da noite na empresa Rembalcom, que fica a cerca de 12 quilómetros da sua residência.



Diogo Neves fazia sempre o mesmo caminho e, ao entrar naquela estrada nacional, acabou por perder o controlo do Peugeot vermelho que conduzia e colidiu frontalmente com a carrinha de transporte de mercadorias que seguia no sentido contrário em direção à cidade de Barcelos.



Por ter ficado encarcerado não conseguiu sair do carro. Nessa altura, as chamas começaram a deflagrar e rapidamente tomaram todo o veículo.



Diogo Neves não conseguiu chegar a casa que ficava a cerca de dois quilómetros do local do acidente.



O condutor da carrinha de 46 anos também ficou ferido na sequência do acidente e teve de ser transportado para o Hospital de Braga.



PORMENORES

EN103 cortada

O trânsito na EN103 foi cortado às 07h20 – desde o centro da cidade de Barcelos até à zona de Vilar do Monte devido ao aparatoso acidente que só ficou resolvido ao final da manhã. O trânsito foi desviado.



Amigo chocados

Os amigos da Diogo Neves estão em choque com o acidente. Na sua página de Facebook, falam em "injustiça" e destacam a sua boa disposição. "É injusto o que aconteceu", pode ler-se num comentário.



Natural de Loriga

O jovem de 25 anos era natural de Loriga, em Seia, onde ainda tem família. Vivia há poucos anos na zona de Barcelos. Segundo o CM apurou, o jovem trabalhava algumas horas num café em Barcelos.