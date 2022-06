Camionista morre em despiste seguido de queda em ribanceira

Um camionista de 47 anos, de nacionalidade brasileira, morreu pelas 12h30 desta quarta-feira, em sequência do despiste do pesado frigorífico que conduzia junto a Vila Nova da Rainha, no concelho da Azambuja.

O acidente ocorreu pelas 12h30, ao quilómetro 5,5 da Estrada Nacional 3.

O pesado saiu fora da faixa de rodagem, e caiu numa ribanceira.

No local estiveram os bombeiros da Azambuja, que se depararam com a vítima encarcerada e inconsciente.

Após a retirada do condutor, foram feitas manobras de reanimação que se revelaram infrutíferas.

O cadáver foi transportado, para autópsia, para o Instituto de Medicina Legal, em Lisboa.