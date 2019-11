Camionista viola filha menor durante viagens de trabalho

Um camionista foi detido pela Polícia Judiciária esta quinta-feira por suspeitas de ter abusado sexualmente e, nos últimos anos, ter violado uma filha, presentemente com 18 anos de idade.Os factos ocorreram durante as viagens de trabalho em que a filha o acompanhava e também na casa onde ambos viviam e na casa de outros familiares, todos residentes numa das freguesias urbanas de Aveiro.Os indícios colhidos até ao momento pela investigação, apontam no sentido de os abusos sexuais terem começado quando a vítima tinha 12 anos, perdurando desde então ao longo do tempo, afirma a PJ em comunicado.

O temperamento violento do homem foi sempre impeditivo da revelação dos factos, tanto por parte da vítima, como de alguns familiares conhecedores da situação, que viviam aterrorizados com medo de represálias caso o denunciassem. A denúncia surgiu agora, quando a vítima teve coragem para fugir de casa e refugiar-se junto de amigos, que ao saberem do sucedido contactaram as autoridades.

O detido, com 37 anos de idade, vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por mais adequadas.