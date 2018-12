Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Candidata a juíza burlou dezenas de vítimas em Braga

Advogada vendeu casas que não tinha. Lucrou 1 milhão de euros.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Anabela Santos Nogueira era advogada com escritório em Braga. Tinha a confiança total dos clientes - a maioria emigrantes - e isso facilitava-lhe o esquema de burlas com a venda de casas.



A causídica, de 36 anos, que estava no curso para juízes, no Centro de Estudos Judiciários, vendeu dezenas de imóveis que não lhe pertenciam.



A Polícia Judiciária de Braga fez buscas à casa e ao escritório de Anabela Santos Nogueira esta semana e a investigação calcula que a agora arguida tenha lucrado mais de um milhão de euros com a burla.



Com recurso a procurações que ela própria falsificava, a advogada transferia a propriedade das casas para os novos compradores.



Os clientes eram sobretudo emigrantes e, a maior parte das vezes, nem chegavam a visitar os imóveis, que eram vendidos a preços apetecíveis, muito abaixo dos valores de mercado.



Os compradores transferiam o dinheiro e davam procuração para registar a propriedade dos prédios.



Há também casos em que a advogada pedia empréstimos bancários e dava os imóveis como garantia.



A maioria dos lesados só descobriu que tinha sido enganada através dos registos do IMI.



PORMENORES

Marido também é arguido

O empresário Bruno Nogueira, marido da advogada, também foi constituído arguido. A PJ acredita que o empresário é coautor em algumas das burlas. A investigação suspeita que os lucros criminosos tenham sido investidos no stand de carros de que é proprietário.



Dezenas de vítimas

Nas buscas que fez à casa e ao escritório de Anabela Santos Nogueira, a PJ apreendeu dezenas de documentos que indiciam que possa haver dezenas de outras vítimas. O esquema durava há pelo menos 4 anos.